Lesionado, Leandro deve desfalcar Palmeiras no sábado

O atacante Leandro, que lesionou o tornozelo esquerdo na partida da noite da última terça-feira, diante do Avaí, em Florianópolis, deverá desfalcar o Palmeiras neste sábado, contra o Sport, às 16h20, no Pacaembu, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador voltou para São Paulo nesta quarta-feira com o tornozelo enfaixado e aparentemente a lesão não pareceu ser grave, mas é pouco provável que fique à disposição do técnico Gilson Kleina, até pela proximidade do confronto diante do rival pernambucano.

"O local (tornozelo) ainda está muito inchado e enquanto estiver assim não dá para fazer exame, mas talvez ainda hoje poderemos ter uma definição", informou o médico do Palmeiras, Otávio Vilhena, nesta quarta, se referindo ao fato de que o atleta ainda será submetido um exame de imagem que detectará a real gravidade da lesão.

Sem Leandro, Vinícius deverá ter nova chance no ataque titular, desta vez fazendo dupla com Alan Kardec, que voltará ao Palmeiras contra o Sport depois de ter cumprido suspensão diante do Avaí. O lateral Luis Felipe, que também cumpriu suspensão, é outro que fica à disposição novamente.

Já o meia Mendieta, punido com o terceiro cartão amarelo na última terça, está fora do jogo contra o Sport. Charles, que já substituiu o paraguaio no decorrer da partida contra o Avaí, é o favorito a ficar com a vaga no time titular.

Gilson Kleina, por sua vez, será julgado nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por supostas ofensas ao árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-PR, em Curitiba, no dia 28 de agosto. Ele corre o risco de pegar até seis jogos de suspensão.