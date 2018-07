Lesionado, Leandro Donizete é nova baixa no Atlético-MG; Carlos preocupa Em meio a uma sequência interminável de baixas por lesões, o técnico Marcelo Oliveira ganhou um novo desfalque para escalar o Atlético-MG diante do Vitória nesta quarta-feira. O volante Leandro Donizete foi vetado pelo departamento médico e está fora da partida que acontecerá no Independência, válida pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.