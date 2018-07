Lesionado, Lodeiro deverá voltar a desfalcar o Botafogo

RIO - O time do Botafogo teve motivo para voltar com mais ânimo aos trabalhos nesta segunda-feira - a goleada por 6 a 0 sobre o Criciúma no último sábado, primeira vitória do alvinegro neste Campeonato Brasileiro. Em tom descontraído, os jogadores fizeram um trabalho de recuperação física e, em seguida, participaram de um treinamento técnico de dois toques em campo reduzido.

Mas nem tudo vai bem na equipe. O meia uruguaio Lodeiro, que se recupera de uma contusão na coxa, não está treinando com seus companheiros e deve desfalcar o time de Vagner Macini novamente na próxima quarta-feira.

O meia Carlos Alberto, contratado semana passada, também não deve enfrentar seu ex-clube por causa de pendências em sua documentação. Além disso, o jogador não parece estar em condições físicas de jogo, pois até agora não está treinando com bola.

No momento, o Botafogo ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos conquistados, depois de ter deixado a zona de rebaixamento com a goleada sobre o Criciúma, no Maracanã. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Goiás fora de casa.