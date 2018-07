Lesionado, Luan é cortado de treinos da seleção olímpica

RIO - O atacante Luan foi cortado da lista de convocados para o período de treinos da seleção olímpica que será realizado entre os dias 14 a 18 deste mês, em Mogi das Cruzes, em São Paulo. O técnico Alexandre Gallo dispensou o jogador do Grêmio por causa de uma lesão.

Luan foi liberado por ter sido submetido a uma cirurgia na mão direita após sofrer lesão no local durante a partida contra o Atlético Nacional, na Colômbia, na semana passada. Em processo de recuperação, ele não treinará com o Grêmio nos próximos dias.

Agora também estará liberado das atividades com a seleção na semana que vem. Luan, de 21 anos, terá de aguardar por nova chance no time de Gallo, que vai anunciar nova convocação no dia 9 de maio.

O treinador chamará os jogadores em idade olímpica para a disputa do Torneio de Toulon, competição amistosa já pensando nos Jogos Olímpicos do Rio. No mesmo dia, o treinador também anunciará a lista da seleção sub-20 para o Torneio da China, na cidade de Chengdo.