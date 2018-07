Lesionado, Luis Fabiano desfalca São Paulo neste domingo

SÃO PAULO - O atacante Luis Fabiano está fora da partida deste domingo, diante do Mirassol. Ele foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda neste sábado e acabou vetado pelo departamento médico do São Paulo para o confronto que será disputado no José Maria de Campos Maia, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista. Em seu lugar, entrará Willian José.

Luis Fabiano ficou de fora do treinamento da última sexta no São Paulo, mas o técnico Emerson Leão havia minimizado o problema e garantido a presença do atacante diante do Mirassol. O resultado dos exames deste sábado, no entanto, confirmaram que a lesão é mais grave do que o esperado. O jogador precisará ser reavaliado no início da próxima semana para saber quanto tempo ficará afastado.

Esta não é a primeira vez que Luis Fabiano desfalca o São Paulo na temporada. No final de janeiro, ele sofreu uma grave lesão na coxa diante do São Caetano, que fez com que perdesse as nove partidas seguintes. Foi aí que Willian José assumiu a titularidade e se destacou, marcando nove gols e se firmando como artilheiro do time no Paulista.

Esta contusão, no entanto, interrompe uma boa sequência do atacante, que nas últimas três partidas, marcou seis vezes - em sete partidas disputadas em 2012, ele anotou sete gols. Sem Luis Fabiano e Rodrigo Caio, suspenso, o São Paulo deve entrar em campo neste domingo com: Denis; Piris, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Casemiro, Cícero e Jadson; Lucas e Willian José.