Lesionado, Luis Fabiano desfalca Sevilla por 3 semanas

Luis Fabiano começou o jogo no banco, entrou após o intervalo e marcou o gol de empate do Sevilla aos 43 minutos do segundo tempo - nos acréscimos, o Mallorca desempatou. Mas depois do confronto, reclamou de dores e foi submetido a um exame de ressonância magnética, que revelou uma ruptura muscular.

No início deste ano, o atacante sofreu seguidas contusões e desfalcou o Sevilla em inúmeras partidas. O início desta temporada não foi melhor para o brasileiro, que não teve grandes atuações e ficou no banco em alguns confrontos.

Se o tempo de afastamento for confirmado, Luis Fabiano perderá as partidas contra Getafe e Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, e diante do Paris Saint-Germain, pela Liga Europa.