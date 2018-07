Lesionado, Maicon faz trabalho com bola e fica perto de voltar ao Grêmio

Peça importante do meio-campo do Grêmio, o volante Maicon mostrou evolução da lesão na panturrilha direita ao trabalhar com bola na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. O jogador treinou com bola sob a orientação do fisioterapeuta e animou a torcida para retornar aos gramados.

Maicon participou normalmente do aquecimento para o treinamentos com os demais jogadores, da roda de bobinho e depois fez exercícios separados com o fisioterapeuta Henrique Valente. O meia trocou passes com Valente e se movimentou entre estacas. O capitão da equipe não joga desde o dia 6 de junho, na derrota para o Palmeiras por 2 a 0, na Arena Grêmio, quando sentiu dores na panturrilha e foi substituído no intervalo.

Sem Maicon, o técnico Renato Gaúcho comandou duas atividades táticas no gramado. Na primeira, o treinador exigiu que os jogadores trocassem um número de passes determinado até algum jogador fazer o lançamento para os jogadores posicionados nos lados do campo - Luan, Marinho, Everton, André e Jael eram esses atletas.

Na segunda parte, em apenas uma das metades do campo, houve um trabalho de movimentação e aproximação com passes rápidos de dois toques e com ênfase na transição defensiva. Renato posicionou dois times de nove jogadores, com Léo Moura como curinga.

No gramado ao lado do CT, Vico, Brenno, Pepê, Matheus Henrique, Kaio, Madson e Hernane treinaram com a equipe B, que jogará o Gre-Nal nesta quarta-feira, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

O elenco gremista volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira. Haverá um jogo-treino contra o São José, clube gaúcho recém-promovido à Série C do Campeonato Brasileiro, às 10 horas. A partida será o último teste do Grêmio durante a intertemporada.

O primeiro jogo oficial após a volta das competições depois da disputa da Copa do Mundo da Rússia será no dia 18, às 21h45, contra o Atlético-MG, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.