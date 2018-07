Lesionado, Maikon Leite desfalca Palmeiras por 15 dias

Maikon Leite sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Mogi Mirim, na noite de domingo. Ele precisou deixar o gramado no intervalo do jogo, que terminou empatado em 2 a 2. Nesta segunda-feira, o departamento médico confirmou a contusão que o afastará dos gramados pelos próximos 15 dias.

O desfalque complica ainda mais a definição do setor ofensivo palmeirense, que já não conta mais com Hernán Barcos, negociado com o Grêmio. Sem Barcos e Maikon Leite, Kleina terá a sua disposição os atacantes Vinícius e Caio, além do meia-atacante Ronny, que poderia jogar mais avançado.

Vinícius foi o substituto de Leite no segundo tempo do duelo com o Mogi, enquanto Caio começou como titular. Ambos, porém, pouco produziram durante a partida. Tanto que o Palmeiras precisou contar com gols dos volantes Márcio Araújo e Souza para buscar o empate com o adversário deste fim de semana.

A diretoria do Palmeiras contratou na semana passada o atacante Kleber, em empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Mas o jogador ainda não poderá entrar em campo nesta semana.