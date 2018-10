Lesionado, Marcelo desfalca Real Madrid e vira dúvida na seleção

O lateral-esquerdo Marcelo se machucou no clássico entre o Real Madrid e o Barcelona, no domingo, e deve ficar afastado dos gramados por ao menos duas semanas. Assim, o jogador virou dúvida para os amistosos da seleção brasileira, contra Uruguai e Camarões, nos dias 16 e 20 de novembro, em Londres, na Inglaterra.

De acordo com o clube espanhol, Marcelo sofreu uma lesão muscular na perna direita. Ele deve perder quatro partidas na sequência da temporada do Real: diante do Melilla, pela Copa do Rei, contra o Valladolid e Celta de Vigo, ambos pelo Campeonato Espanhol, e contra o Viktoria Plzen, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

O lateral sofreu a lesão durante a dura derrota para o arquirrival Barcelona, pelo inesperado placar de 5 a 1, no Camp Nou, em rodada do Espanhol. O resultado foi mais um revés para o Real nesta temporada, que vem sendo marcada por muitas dificuldades. Nesta segunda, a goleada causou a demissão do técnico Julen Lopetegui.

Pelas redes sociais, Marcelo lamentou o momento vivido pelo Real, atual tricampeão da Liga dos Campeões. "Às vezes algumas coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção certa! Momento difícil, mas o Real Madrid sempre volta", declarou o brasileiro.

O jogador vai ser submetido a exames de ressonância magnética nesta terça para avaliar a gravidade de sua lesão. Os resultados devem determinar sua presença ou não nos amistosos da seleção no próximo mês.