Lesionado, Marcos Rocha desfalca o Atlético-MG no clássico de domingo

As lesões definitivamente estão perseguindo o Atlético-MG, e até quem acabou de voltar a jogar tem se contundido novamente. Foi assim com Luan, e aconteceu também com o lateral Marcos Rocha. Ele foi diagnosticado com um problema muscular na coxa direita neste sábado e será desfalque para o clássico de domingo diante do Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Marcos Rocha voltou de lesão no triunfo por 1 a 0 sobre o Sport, quinta-feira, após três semanas de ausência. Mas logo no início da partida, sentiu dores na perna direita e precisou ser substituído. Trata-se da terceira contusão praticamente seguida do lateral, que também havia sofrido uma luxação no cotovelo em julho.

Sem o lateral, o técnico Marcelo Oliveira fez mistério e fechou o treino do Atlético-MG à imprensa neste sábado. Ele deve confirmar a escalação somente momentos antes do início do clássico de domingo.

Na lateral direita, a tendência é que Carlos César seja o titular. Erazo, que também voltou de lesão no meio de semana, deve compor a dupla de zaga com Leonardo Silva. Robinho, poupado contra o Sport, volta à equipe. A principal dúvida acontece no meio de campo, já que Cazares também se recuperou de lesão e está à disposição. Ele disputa posição com Otero.

Só que Otero foi bem diante do Sport e confia em permanecer entre os titulares. "Estou muito feliz pelo bom jogo que pude fazer. Estou me sentindo com bastante confiança, feliz pela vitória que nos colocou a três pontos do primeiro. Estou tranquilo, preparado para jogar no domingo. Se eu não for jogar, vou apoiar meus companheiros da mesma maneira que fiz sempre. Todo mundo me fala do que é o clássico e, como é o meu primeiro, espero ganhar, que o Atlético ganhe", disse.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO ATLÉTICO-MG

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson.

Laterais: Carlos César, Fábio Santos e Leonan.

Zagueiros: Erazo, Leonardo Silva, Gabriel, Edcarlos e Ronaldo.

Meio-campistas: Rafael Carioca, Lucas Cândido, Yago, Junior Urso, Otero, Cazares e Carlos Eduardo.

Atacantes: Fred, Hyuri, Robinho, Clayton e Lucas Pratto.