Lesionado, Marquinhos deve ficar fora de duelo decisivo do PSG com o Bayern

Ausência na goleada do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg, por 4 a 1, neste sábado, o zagueiro Marquinhos deve ficar fora do duelo com o Bayern de Munique na disputa por uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. O brasileiro sofreu uma lesão de grau dois no adutor da coxa direita. De acordo com o jornal francês L'Équipe, jogador deve ficar afastado dos gramados por ao menos três semanas.

O clube francês deve fazer uma nova avaliação do jogador nos próximos dias e informar o tempo de esperado para sua recuperação e quais as perspectivas para que o zagueiro volte à titularidade do PSG o mais rápido possível.

Leia Também Sem Neymar, PSG goleia o Strasbourg e não deixa líder Lille disparar no Francês

Marquinhos foi importante para a equipe parisiense superar os rivais bávaros na partida de ida das quartas de final. Ele marcou o segundo gol do PSG no jogo, que terminou com o placar de 3 a 2 no marcador. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira, às 16h, no Parque dos Príncipes. Um empate garante o time de Neymar, Mbappé e Marquinhos na próxima fase.

O português Danilo Pereira foi o responsável por substituir o brasileiro e formar dupla com Kimpembe na goleada deste sábado pela 32.ª rodada do Campeonato Francês. O PSG é vice-líder, com três pontos a menos que o Lille, que ostenta o topo da tabela. Mas o sonhos do clube é finalmente chegar ao principal título europeu. Na temporada 2019-2020, bateu na trave, perdendo a decisão justamente para o Bayern de Munique.

Marquinhos não será o único desfalque dos francês no jogo com os bávaros. O atacante argentino Mauro Icardi e os franceses Diallo e Kurzawa ainda estão em transição física e não devem ser reforços.