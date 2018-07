Lesionado, Mascherano vai desfalcar time do Barcelona por 10 a 15 dias

BARCELONA - O Barcelona divulgou nota em seu site oficial nesta quarta-feira para confirmar que o argentino Javier Mascherano ficará de 10 a 15 dias sem poder defender o time. O volante, que há tempos vem atuando improvisado como zagueiro no clube espanhol, se lesionou durante a vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, na última terça, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Um exame realizado pelo Barça confirmou que o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita e, caso o período previsto de afastamento se confirme, ele ficará fora das partidas contra Almería, neste sábado, e Valladolid, em 5 de outubro, ambas pelo Campeonato Espanhol, e do confronto diante do Celtic, no dia 1.º do próximo mês, na Escócia, pela Liga dos Campeões da Europa.

Desta forma, Mascherano poderá voltar a atuar novamente pelo Barcelona somente em 19 de outubro, contra o Osasuna, em Pamplona, onde a equipe jogará pelo Espanhol depois de duas semanas por causa da pausa do calendário do time provocada pelos confrontos envolvendo seleções europeias nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

Curiosamente, Mascherano se machucou na última terça-feira após um choque com Busquets, seu próprio companheiro de equipe, no segundo minuto do confronto, no qual acabou sendo substituído por Bartra ainda no primeiro tempo.

Por causa da lesão que sofreu, Mascherano também poderá ser descartado pela Argentina dos confrontos diante de Peru e Uruguai, respectivamente nos dias 11 e 15 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Os argentinos, porém, já asseguraram classificação ao Mundial por antecipação.