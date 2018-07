Lesionado, meia Arda Turan vira dúvida no Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid confirmou que o meia Arda Turan sofreu uma lesão muscular em um treinamento realizado nesta quarta-feira e assim se tornou dúvida para estreia da equipe no Campeonato Espanhol, no próximo dia 25, contra o Rayo Vallecano. Exames detectaram que o jogador tem uma lesão de grau 2 na coxa direita.

O atleta turco sentiu o problema durante um treinamento de finalizações e precisou deixar a atividade realizada nesta manhã pelo atual campeão nacional. O clube ainda não estabeleceu um tempo previsto de recuperação, mas esse tipo de lesão costuma exigir um período de cerca de 10 dias de afastamento dos gramados.

Desta forma, Turan poderá não reunir condições físicas ideais para estar em campo nesta estreia no Campeonato Espanhol, sendo que há menos de uma semana ele sofreu uma sobrecarga muscular em amistoso diante do Galatasaray e em seguida não teve como enfrentar o Wolfsburg em outro confronto de preparação da pré-temporada.

O meio-campista chegou a treinar por uma hora nesta quarta ao lado dos seus companheiros, mas na parte final dos trabalhos reclamou de dores e foi para os vestiários. Na sequência, foi encaminhado a uma clínica, onde foi conhecida a real gravidade da lesão.

Mesmo antes de se lesionar, Turan também já era baixa confirmada para os dois jogos da final da Supercopa da Espanha, contra o Real Madrid, na próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, e depois no dia 22, no Vicente Calderón, casa do Atlético. Ele foi punido com uma suspensão de dois jogos pela sua expulsão no confronto de volta da decisão da edição do ano passado da competição, contra o Barcelona.