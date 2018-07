Lesionado, meia Everton desfalcará o Flamengo no domingo

O Flamengo não vai poder contar com um de seus principais jogadores para a partida com a Chapecoense, neste domingo, às 19h30, no Maracanã. O meia Everton foi vetado pelos médicos do clube por causa de uma contusão na coxa sofrida durante a partida com o Atlético-MG, na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, no mesmo estádio.

O jogador passou por exames de imagem nesta quinta-feira para poder iniciar o tratamento. O técnico Vanderlei Luxemburgo espera contar com Everton na partida de volta contra o time atleticano, na próxima quarta-feira, no Mineirão.

Caso chegue à final do torneio, o time rubro-negro ainda pode ter outro desfalque. O volante Cáceres foi convocado para disputar amistosos pela seleção paraguaia - nos dias 14 e 18 de novembro - e se tornou dúvida para uma possível disputa da decisão, marcada para o dia 12 de novembro. Certo é que não vai poder defender o Flamengo nas 34.ª e 35.ª rodadas do Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o Flamengo deu um passo importante para chegar à final, depois de vencer o Atlético por 2 a 0. Já no Campeonato Brasileiro, o time é o 11.º colocado, com 40 pontos, e está praticamente livre do rebaixamento, mas longe da disputa por uma vaga na Libertadores.