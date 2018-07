Lesionado, meia Gaitán é cortado pela Argentina e não enfrenta o Brasil

A seleção argentina sofreu uma baixa nesta sexta-feira para suas próximas duas partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Lesionado, o meia Nicolás Gaitán, do Atlético de Madrid, foi cortado e não enfrentará o Brasil, quinta-feira que vem, no Mineirão, e a Colômbia, cinco dias depois, em San Juan.

Gaitán se contundiu a serviço do Atlético de Madrid na última rodada do Campeonato Espanhol. Diante do Málaga, levou uma pancada na altura da nádega direita que resultou na lesão. "Apresenta um traumatismo na região do quadril, glúteo e músculo direito", explicou a Associação do Futebol Argentino nesta sexta.

É a segunda baixa de peso do setor ofensivo argentino para o confronto diante do Brasil, depois que o atacante Paulo Dybala, da Juventus, foi vetado. Ninguém foi chamado para o lugar de Gaitán, até porque na ocasião do corte de Dybala, o técnico Edgardo Bauza convocou dois nomes: Fernando Belluschi e Ezequiel Lavezzi.

A seleção argentina entrará pressionada para suas duas próximas partidas das Eliminatórias. Atualmente, ocupa a sexta colocação da tabela, fora até da classificação para a repescagem, com 16 pontos. O Brasil é o líder, com 21.