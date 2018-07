Lesionado, meia Gerrard desfalca Liverpool pelas próximas 4 semanas

LIVERPOOL - Um dos principais jogadores do elenco do Liverpool, o meia Steven Gerrard será desfalque para o técnico Brendan Rodgers pelas próximas quatro semanas. Grande ídolo da torcida, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa diante do West Ham, na goleada por 4 a 1 do último sábado, e só poderá voltar a atuar no ano que vem.

"Steven vai, como já foi noticiado, provavelmente ficar fora por cerca de quatro semanas", disse Brendan Rodgers ao site oficial do Liverpool. "Então, ele vai passar por um tratamento intensivo durante as próximas semanas e esperamos que ele possa voltar o mais rápido possível."

Apesar de demonstrar otimismo com o retorno do jogador, o próprio Rodgers admitiu que há a possibilidade de que o tempo de afastamento seja maior. "Certamente, neste estágio, ele pode ficar de quatro a seis semanas fora. Só então poderemos saber como lidar com isso."

Com o tempo de recuperação, Gerrard, que ajudou o Liverpool a chegar à segunda colocação do Campeonato Inglês, ficará de fora de cinco partidas da competição. Ele não terá condições de enfrentar Tottenham, Manchester City, Chelsea, Cardiff City e Hull City.