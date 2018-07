Lesionado, meia Townsend é cortado da seleção inglesa

O técnico Roy Hodgson ganhou uma dor de cabeça para escalar a Inglaterra nas partidas diante da Eslovênia e da Escócia. Nesta quinta-feira, a Associação de Futebol do país (FA, na sigla em inglês) anunciou que o meia Andros Townsend sofreu uma lesão no tornozelo e precisou ser cortado da delegação.

Em comunicado oficial, a FA garantiu que a lesão é leve, mas Townsend sequer chegou a treinar com o elenco desde que se apresentou à seleção na última segunda-feira. Com o corte, ele foi imediatamente encaminhado de volta para o Tottenham, seu clube, onde iniciará a recuperação.

O jogador já havia ficado de fora da última Copa do Mundo justamente por conta de lesão. Agora, desfalcará a Inglaterra no duelo deste sábado diante da Eslovênia, em Wembley, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, além da partida amistosa contra a Escócia, no Celtic Park, em Glasgow, na terça-feira.