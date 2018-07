Lesionado, Messi desfalca Barcelona por até 3 semanas

BARCELONA - O Barcelona confirmou neste domingo que o atacante Lionel Messi vai ficar afastado dos gramados por um período entre duas a três semanas por causa de uma lesão na coxa direita. Assim, ele desfalcará o time espanhol na partida desta terça-feira contra o Celtic, válida pela Liga dos Campeões da Europa, e também de dois compromissos da seleção argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014.

Messi se contundiu no último sábado, durante o primeiro tempo da vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Almería, pelo Campeonato Espanhol, em que fez um gol, e precisou ser substituído pelo técnico Gerardo Martino, que promoveu a entrada do meia Xavi. Esta é a segunda lesão sofrida por Messi nesta temporada, mas a outra contusão havia sido na coxa esquerda. Na temporada passada, o atacante ficou fora de várias partidas na reta final por causa de uma outra lesão.

Além do jogo pela Liga dos Campeões, Messi também não deverá ter condições de atuar pelo Barcelona nos jogos contra Valladolid e Osasuna, ambos pelo Campeonato Espanhol. As partidas da Argentina pelas Eliminatórias serão contra o Peru, em 11 de outubro, e o Uruguai, quatro dias depois. Os argentinos, porém, já estão classificados para a Copa do Mundo de 2014.