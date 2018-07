Lesionado, Messi é convocado para jogo entre Argentina e Paraguai

BUENOS AIRES - Mesmo diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, Lionel Messi foi convocado para defender a seleção da Argentina na partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa. A partida, no dia 10 de setembro, pode confirmar a vaga dos argentinos no Mundial de 2014.

Messi foi incluído na lista de 18 jogadores anunciada pelo técnico Alejandro Sabella, nesta quinta-feira, mesmo dia em que o Barcelona confirmou a lesão do atacante. O jogador é dúvida do clube catalão para rodada do fim de semana e não tem previsão definida para seu retorno.

Aparentemente, a contusão não é grave, o que poderia permitir sua participação no jogo da Argentina. Para este duelo, Sabella não contará com o volante Mascherano e o atacante Higuaín. Eles vão cumprir suspensão. Em compensação, o treinador vai ter a volta de Agüero, desfalque no amistoso com a Itália, na semana passada.

Líder isolado das Eliminatórias, o time argentino soma 26 pontos e poderá garantir sua classificação em caso de vitória sobre o lanterna Paraguai, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Confira a lista dos relacionados da Argentina:

Goleiros: Sergio Romero (Monaco), Mariano Andujar (Catania);

Defensores: Pablo Zabaleta (Manchester City), Hugo Campagnaro (Inter de Milão), Fabriccio Coloccini (Newcastle), Marcos Rojo (Sporting Lisboa), Jose Basanta (Monterrey), Cristian Ansaldi (Zenit St Petersburg);

Meio-campistas: Ever Banega (Valencia), Lucas Biglia (Lazio), Augusto Fernandez (Celta Vigo),Angel Di Maria (Real Madrid), Ricardo Alvarez (Inter de Milão), Erik Lamela (Roma)

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain), Rodrigo Palacio (Inter de Milão).