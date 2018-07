Lesionado, Messi é vetado de amistoso da Argentina

O astro já havia ficado fora do último jogo da turnê que o Barcelona realizou na Ásia, no último sábado, contra um combinado de jogadores da Malásia, e foi liberado para retornar para a Espanha depois de ter participado, na manhã desta terça, no Vaticano, de um encontro privado com o papa Francisco, ao lado das delegações da Argentina e da Itália.

"Depois de passar por um check-up com a equipe médica da seleção argentina, foi decidido que a estrela irá retornar para Barcelona para continuar a sua recuperação de lesão no quadríceps da perna esquerda", informou o clube catalão.

Como principal astro da seleção do seu país e do futebol mundial na atualidade, Messi não poderia ficar fora do encontro com o papa, que é argentino e que viu Itália e Argentina acordarem este amistoso em homenagem a ele.

A confirmação da ausência de Messi do amistoso diante da Itália acabou sendo boa para o Barcelona, que espera poder contar com o jogador diante do Levante, no próximo domingo, quando a equipe começará a defender o título do Campeonato Espanhol, em sua estreia nesta edição da competição.

De forma breve, a Associação de Futebol Argentino (AFA) apenas informou, por meio de seu site oficial, que Messi foi cortado do amistoso contra a Itália por causa de uma sobrecarga muscular na perna esquerda, mas evitou se alongar sobre o assunto.