Lesionado, Messi faz atividade em ginásio do Barcelona

BARCELONA - Depois de ter lesionado o joelho esquerdo no segundo tempo do jogo com o Benfica, na última quarta-feira, pela Copa dos Campeões, Messi já deu sinais nesta quinta de que logo deverá estar em campo novamente pelo Barcelona. O jogador realizou uma atividade no ginásio do clube e deu continuidade ao seu processo de recuperação visando retornar o quanto antes ao time.

Embora tenha deixado o Estádio Camp Nou chorando por causa das dores no joelho, Messi confirmou que já está melhorando e não descartou sequer a possibilidade de participar da partida deste domingo, contra o Betis, em Sevilha, pelo Campeonato Espanhol. Ele ainda aguarda o resultado de novos exames aos quais foi submetido para saber quando poderá atuar de novo.

"Eu estou bem, por sorte foi apenas uma pancada. Estou muito melhor hoje (quinta) do que ontem (quarta). Não sei se vou estar em campo no domingo, veremos como será a evolução após a pancada", afirmou nesta quinta, em um evento promocional, o astro argentino, que tem como grande motivação o fato de que está prestes a bater o recorde de gols de um jogador em uma só ano - ele já marcou 84 gols em 2012 e está a apenas um dos 85 feitos pelo ex-atacante alemão Gerd Muller em 1972.

Sem poder contar com Messi, o Barcelona teve Daniel Alves, Alexis Sánchez e Marc Bartra trabalhando normalmente no gramado. Eles estavam se recuperando de lesões e estão prestes a serem liberados para atuar novamente, assim como Iniesta e Jordi Alba, que em outros dois dias desta semana haviam feito trabalhos apenas no ginásio do clube.