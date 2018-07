Lesionado, Muntari confia em volta ao Milan neste ano

Perguntado se seu retorno aconteceria em janeiro, Muntari garantiu: "Antes, antes. Eu conheço meu corpo e sei como ele reage. Estarei de volta em breve". Por conta da lesão do ganês, o Milan foi ao mercado e se reforçou com o meia Kevin Constant, que estava no Genoa e assinou contrato por empréstimo.

O clube milanês, aliás, ficou bastante insatisfeito com a contusão de Muntari, já que ela aconteceu quando o meia jogava futebol com alguns amigos. "O Adriano Galliani (vice-presidente) está certo em ficar bravo. Em todo caso, o clube está me apoiando e vai esperar por mim", disse o ganês.