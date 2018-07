Lesionado, Nani fica fora da convocação de Portugal

A ausência de Nani abriu espaço para o treinador convocar pela primeira vez o atacante Vieirinha. Assim, o jogador, de 27 anos, que está no Wolfsburg, acabou sendo lembrado para os jogos com Israel, em 22 de março, e Azerbaijão, que será disputado quatro dias depois.

Bento também convocou o meia Carlos Martins, do Benfica, e o atacante Paulo Machado, do Olympiakos. O meia João Moutinho, do Porto, foi chamado, apesar de ainda se recuperar de uma lesão muscular na coxa.

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, a seleção de Portugal está com sete pontos divide a segunda colocação do Grupo F com Israel. A chave é liderada pela Rússia, com 12 pontos.

Confira a lista de convocados da seleção portuguesa:

Goleiros: Rui Patrício (Sporting), Eduardo (Istanbul BB) e Beto(Sevilla).

Defensores: João Pereira (Valencia), Bruno Alves (Zenit), Henrique Sereno (Valladolid), Luis Neto (Zenit), Fábio Coentrão (Real Madrid), Silvio (Deportivo La Coruña) e Pepe (Real Madrid).

Meio-campistas: Miguel Veloso (Dynamo Kiev), Carlos Custódio (Braga), Raul Meireles (Fenerbahce), João Moutinho (Porto).

Atacantes: Cristiano Ronldo (Real Madrid), Silvestre Varela (Porto), Helder Postiga (Real Zaragoza), Hugo Almeida (Besiktas), Danny (Zenit), Vieirinha (Wolfsburg), Pizzi (Deportivo La Coruña), Paulo Machado (Olympiakos).