Lesionado no jogo com o São Paulo, Jean deverá desfalcar Botafogo contra o Bahia

O volante Jean deve desfalcar o Botafogo no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, quarta-feira, às 21h45, no Engenhão, diante o Bahia. O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo no empate por 2 a 2 com o São Paulo, no último domingo, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Autor do primeiro gol botafoguense na partida, Jean caiu no gramado com dores na coxa esquerda, após uma disputa com o são-paulino Nenê no campo de defesa do time carioca, aos 45 minutos. O jogador saiu de maca e chorando bastante. Ele vai ser submetido a exames para saber o grau da lesão.

O técnico Zé Ricardo lamentou a possibilidade de não poder contar com o jogador na partida decisiva da competição continental. "O time sente a falta de sua intensidade na marcação", disse o treinador, que colocou Matheus Fernandes no lugar de Jean após o titular se lesionar.

Diante do Bahia, o Botafogo vai ter de reverter um resultado negativo de 2 a 1 sofrido no jogo de ida, em Salvador. Já pelo Brasileirão, o time alvinegro só voltará a atuar no dia 9 (terça-feira), no clássico com o Vasco, mais uma vez no Engenhão. Na competição nacional, o alvinegro carioca soma 33 pontos e ocupa o 12º lugar.