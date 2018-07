Lesionado no ombro, Pato é cortado da seleção brasileira

No empate sem gols do Milan contra a Udinese, Alexandre Pato machucou o ombro em um lance aos 26 minutos do segundo tempo e precisou deixar o campo de maca. De acordo com o médico do Milan, pouco depois do atendimento em campo neste domingo, o brasileiro não sofreu fratura e nem precisará passar por cirurgia, mas deverá ficar afastado por "pelo menos um mês".

Na semana passada, o atacante foi convocado pelo técnico Mano Menezes para os amistosos contra Holanda e Romênia. O treinador definiu uma lista de 28 atletas, da qual sairá os 22 escolhidos para a Copa América. A única exceção é o meia Paulo Henrique Ganso, que não foi chamado, mas poderá ganhar uma vaga se estiver recuperado de lesão. No entanto, a CBF não informa se Alexandre Pato está fora também da competição na Argentina.

Esta não é a primeira vez que o jogador se machuca antes de uma partida da seleção. Em novembro do ano passado, ele foi vetado de última hora para o amistoso contra a Argentina, no Catar - vitória dos argentinos por 1 a 0. Na ocasião, o atacante sofrera uma lesão muscular na coxa esquerda durante um jogo do Milan pelo Campeonato Italiano.