Lesionado, Ospina é cortado de amistosos da Colômbia

Um dos destaques da boa campanha da Colômbia na última Copa do Mundo, o goleiro David Ospina está fora dos próximos dois amistosos da seleção. Lesionado, ele não terá condições de entrar em campo diante de El Salvador, nesta sexta-feira, e Canadá, no próximo dia 14, ambas as partidas nos Estados Unidos.

O atleta do Arsenal havia sido pré-convocado em uma lista de 25 nomes anunciada pelo técnico José Pekerman na sexta-feira passada, mas precisou ser cortado graças a um problema muscular. Sem ele, a seleção colombiana vai para os amistosos com os goleiros Camilo Vargas, reserva durante a Copa, e José Fernando Cuadrado, chamado pela primeira vez.

O técnico José Pekerman e alguns integrantes da comissão técnica colombiana já estão nos Estados Unidos, assim como os jogadores Pablo Armero, Cristian Zapata, Carlos Sánchez, Adrian Ramos, José Cuadrado e Jeison Murillo. Nomes de maior destaque, como Radamel Falcao García e James Rodríguez, eram esperados ainda nesta segunda.