Lesionado, palmeirense João Denoni desfalca seleção sub-20

SÃO PAULO - O Palmeiras divulgou nota em seu site oficial, na manhã desta terça-feira, para informar que o volante João Denoni não poderá defender a seleção brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria, que será realizado em janeiro, na Argentina. O clube revelou que o atleta sofreu uma luxação acrômio clavicular no ombro direito durante partida contra o Fluminense, no último dia 11 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. Ele havia sido pré-convocado para defender o time nacional, mas foi vetado pelo departamento médico palmeirense.

"Enviamos todos os relatórios médicos sobre as condições do João Denoni ao César Sampaio (gerente de futebol), deixando claro que o atleta ainda não está apto para qualquer tipo de treinamento. Na volta das férias (em 3 de janeiro), ele vai dar continuidade ao processo de recuperação. É uma pena, pois para ele e o Palmeiras seria um prêmio essa convocação", explicou o médico Vinícius Martins.

Os jogadores da seleção brasileira sub-20 se apresentaram na última segunda-feira para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e a CBF anunciou nesta terça uma outra modificação na lista de 27 jogadores pré-convocados para o Campeonato Sul-Americano. O meia Talisca, do Bahia, foi desconvocado por também estar lesionado.

A entidade que controla o futebol nacional informou que Lucas Cândido, do Atlético-MG, foi chamado como substituto do jogador da equipe baiana, que está com uma inflamação no joelho esquerdo. O problema já incomodava Talisca há pouco mais de quatro meses e piorou após o jogo contra o Atlético-MG pelas semifinais da Copa do Brasil Sub-20, no último dia 4, em Salvador, informou o Bahia.

Dos 27 pré-convocados para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, cinco serão cortados e 22 partirão para a disputa da competição, na qual o Brasil estreará no dia 10 de janeiro, contra o Equador, em San Juan.