Lesionado, Pedro desfalcará Barcelona por 10 dias

Por causa da lesão, o jogador precisou ser substituído durante o confronto que levou a equipe comandada por Pep Guardiola às quartas de final, fase em que o time catalão terá pela frente o arquirrival Real Madrid. O Barça goleou o Osasuna por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas e se deu ao luxo de poupar a maioria dos seus titulares no duelo de volta, tendo em vista a larga vantagem que defendia.

Caso o tempo de afastamento de dez dias realmente se confirme, Pedro irá desfalcar o Barcelona nos jogos contra Betis e Málaga, pelas duas próximas rodadas do Campeonato Espanhol, e no duelo de ida das quartas de final contra o Real Madrid, na próxima quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, pela Copa do Rei.