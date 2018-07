Lesionado, Pedro Ken dá lugar a Dakson no meio-campo do Vasco

Poucas horas após ter conhecimento de que Eurico Miranda foi eleito para se tornar o novo presidente do Vasco a partir do próximo mês, o elenco do time carioca treinou na manhã desta quarta-feira, em São Januário, onde o técnico Joel Santana comandou um coletivo visando a partida deste sábado, contra o Ceará, às 16h20, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, o treinador promoveu a entrada do meia Dakson no lugar de Pedro Ken, que se lesionou na vitória por 1 a 0 sobre o ABC, no último sábado, no Maracanã. O jogador foi escalado em um meio-campo que também contou com Guiñazu, Aranda e Douglas, enquanto Maxi Rodriguez e Kleber formaram a dupla de ataque.

No setor defensivo, o zagueiro Rodrigo voltou a treinar como titular após ter cumprido suspensão diante do ABC. Já o lateral Diego Renan, com dores de garganta, foi poupado e teve sua vaga na equipe ocupada por Carlos César, que no decorrer do treinamento acabou sendo substituído por André Rocha.