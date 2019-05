Lesionado, Pedro não se recupera e desfalca Fluminense contra o Cruzeiro

O atacante Pedro foi confirmado, no início da noite desta terça-feira, como desfalque de peso do Fluminense para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta, às 21h30, contra o Cruzeiro, no Maracanã. O jogador não conseguiu se recuperar a tempo de lesão sofrida no clássico com o Botafogo, no último sábado, pelo Brasileirão, e ficará fora da abertura deste mata-mata.

Com dores na perna esquerda, Pedro foi atingido por uma pancada na perna esquerda no início do duelo com os botafoguenses, mas permaneceu em campo durante os 90 minutos e isso acabou agravando o problema, que acabou se transformando em uma lesão.

Sem Pedro, que era tido como principal arma ofensiva do Fluminense para esta partida de quarta-feira, o técnico Fernando Diniz tem os atacantes Kelvin e Ewandro como opções para substituir o titular. O primeiro deles entrou em campo nos minutos finais do clássico com o Botafogo e desponta como favorito a assumir a vaga, enquanto o segundo ainda não estreou com a camisa tricolor.

Uma outra alternativa do treinador seria escalar um quarto jogador de meio-campo, mas a tendência é pela utilização de um terceiro atacante, pois a equipe lutará para conquistar uma boa vitória para abrir vantagem neste mata-mata.

A lesão que o tira desta importante partida é mais uma grande decepção amargada por Pedro. Ele voltou a atuar no mês passado após oito meses afastado dos gramados por causa de uma grave lesão no joelho, que o obrigou a ser submetido por uma cirurgia.

E Pedro se lesionou no último sábado de maneira acidental. Após receber um cruzamento de Caio Henrique, o atacante tentou finalizar com uma bicicleta, mas não acertou a bola e, na sequência do lance, o botafoguense Jonathan caiu sobre a sua perna esquerda.

Uma provável escalação do Fluminense para esta quarta-feira é a seguinte: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Allan, Paulo Henrique Ganso e Daniel; Yony González, Luciano e Kelvin (Ewandro).