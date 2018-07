Lesionado, Pierre também desfalca o Fluminense; Marlon é dúvida O técnico Eduardo Baptista encerrou nesta terça-feira a preparação do Fluminense para o duelo diante do São Paulo. Ele não poderá mesmo contar com a presença do volante Pierre, que não se recuperou de dores na coxa direita e, desta forma, ficará de fora da partida desta quarta, no Maracanã, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.