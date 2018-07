Lesionado, Pirlo só deve voltar à Juventus em 2014

TURIM - O técnico Antonio Conte ganhou um importante desfalque para armar a Juventus nas próximas partidas. O volante Andrea Pirlo sofreu uma lesão de grau 2 nos ligamentos do joelho direito, passou por exames médicos nesta segunda que confirmaram a gravidade do problema e só deverá voltar a atuar no ano que vem.

Pirlo sofreu a contusão nos primeiros minutos da vitória por 1 a 0 sobre a Udinese, domingo, pelo Campeonato Italiano, e precisou deixar o gramado. O tempo exato de recuperação não foi anunciado pela Juventus, mas em casos como esses estipula-se que o jogador fique afastado ao menos por três semanas.

O certo é que Pirlo será desfalque no importante confronto diante do Galatasaray, terça-feira que vem, fora de casa, que definirá o futuro da Juventus na Liga dos Campeões. O time italiano é o vice-líder do Grupo B e precisa apenas de um empate nesta última rodada para ir às oitavas de final. No Campeonato Italiano, é o líder, com 37 pontos.