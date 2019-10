Lesionado, Pogba desfalcará Manchester United em jogo na Holanda pela Liga Europa

O meia Paul Pogba foi confirmado como desfalque do Manchester United no jogo que o time fará contra o AZ Alkmaar, nesta quinta-feira, às 13h55 (de Brasília), na Holanda, pela segunda rodada do Grupo L da Liga Europa.

Depois de ficar afastado dos gramados por cerca de um mês por causa de uma lesão no tornozelo, o jogador francês disputou as duas últimas partidas da equipe, contra o Rochdale, na semana passada, pela Copa da Liga Inglesa, e diante do Arsenal, na segunda-feira, pelo Campeonato Inglês.

E nesta quarta-feira o United informou que Pogba vem tentando administrar as dores há mais de um mês e necessita de "um período de descanso adicional e tratamento conservador (sem a necessidade de uma cirurgia)" antes de poder voltar a atuar pelo time dirigido pelo técnico Ole Solskjaer. O clube também revelou que a decisão de não utilizar o atleta nesta partida de quinta na Holanda foi tomada após ouvir "a opinião de um especialista" neste tipo de lesão.

O meio-campista começou a acusar dores no tornozelo no empate por 1 a 1 com o Southampton, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Ele atuou durante todo o confronto, mas depois ficou fora das três partidas seguintes do United. Um destes duelos foi o de estreia na Liga Europa, no dia 19 de setembro, quando a equipe inglesa superou o Astana por 1 a 0, em casa.

O triunfo magro diante da equipe do Casaquistão no estádio Old Trafford fez a equipe de Manchester largar na frente neste Grupo L da competição, cuja rodada de abertura também contou com o empate por 2 a 2 entre Partizan Belgrado e AZ Alkmaar, na Sérvia. Nesta quinta-feira, o Astana atuará em casa contra o time sérvio, às 11h50 (de Brasília).