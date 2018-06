Lesionado, Radamel Falcao desfalcará o Monaco por três semanas

O colombiano Radamel Falcao lesionou a coxa direita em uma partida do Monaco no último final de semana e desfalcará o time por um período estimado de três semanas, informou o clube de forma oficial nesta quarta-feira.

+ Confira tabela do campeonato francês

O atacante precisou deixar o campo no início do segundo tempo do jogo no qual a equipe derrotou o Lyon por 3 a 2, em casa, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Ele se machucou depois de ter marcado o seu 23º gol pelo time nesta temporada europeia em todas as competições que está disputando.

Atual campeão francês, o Monaco ocupa a terceira posição da atual edição da competição nacional, na qual volta a jogar neste sábado, contra o Angers, fora de casa. Com 50 pontos, está 12 atrás do Paris Saint-Germain, líder disparado, e a apenas um de distância do Olympique de Marselha, vice-líder da tabela.

Falcao enfrentou uma série de problemas com lesões em sua carreira, sendo que um grave problema no joelho o impediu de defender a Colômbia na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde a equipe de seu país foi eliminada pela seleção brasileira nas quartas de final.

Caso se recupere normalmente desta nova lesão dentro do prazo estimado e não volte a se lesionar, o jogador de 31 anos deverá estar disponível para defender a seleção do seu país em amistoso contra a Austrália, no dia 27 de março, em Londres, que servirá como preparação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.