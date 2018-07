Lesionado, Ramires desfalca Chelsea por até 4 semanas

Por meio de um comunicado publicado em seu site oficial, o Chelsea informou que Ramires sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito. Apesar do período previsto de até quatro semanas de recuperação, a lesão é menos grave do que chegou a ser cogitado que poderia ser.

O resultado do exame descartou a possibilidade de Ramires ser submetido a uma cirurgia, depois de o jogador ter deixado o Estádio Loftus Road com o joelho imobilizado. Na ocasião, o volante se machucou em um lance no qual não teve contato com outro adversário do Queens Park Rangers. Ao tentar dominar uma bola rebatida ainda no campo de defesa do Chelsea, ele torceu o joelho ao apoiar o pé direito no chão e girar a perna. Logo em seguida, ele caiu e se contorceu de dor antes de sair de maca do gramado e ser substituído.