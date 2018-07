Lesionado, Renato Cajá desfalca Ponte Preta sábado, contra Ceará

A "maratona" de jogos no mês de setembro fez mais uma vítima na Ponte Preta. Após o sexto jogo de um total de oito em 26 dias, o meia Renato Cajá tornou-se a nova baixa dos campineiros. Ele deixou o campo com dores na coxa esquerda, nesta terça, depois da vitória sobre o Vila Nova por 3 a 0. E já está fora do duelo contra o Ceará, sábado, em Campinas, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 será submetido a exames mais detalhados para saber a gravidade da lesão e os resultados saem nesta quinta-feira. Mesmo que não seja detectado um problema mais sério, ele deve ser poupado para o embate contra os cearenses. "Infelizmente eu tive que sair, mas pude contribuir com o gol no primeiro tempo", afirmou Renato Cajá, autor do primeiro dos três gols.

Esta foi a quarta baixa do técnico Guto Ferreira, desde que teve início a "maratona". Os primeiros lesionados foram o volante Elton, com um edema ósseo no pé, e o atacante Rafael Costa, com um estiramento muscular na coxa. Na semana passada, o lateral-esquerdo Bryan também sofreu uma lesão muscular. A expectativa é de que, pelo menos, os dois primeiros voltem aos treinos na próxima semana.

Com a vitória sobre o Vila Nova, a Ponte chegou aos 46 pontos e assumiu a segunda posição da Série B. Está atrás apenas do líder Joinville, que soma 47.