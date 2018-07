Lesionado, Reus desfalca Borussia por quatro semanas

O Borussia Dortmund sofreu uma importante baixa para os seus próximos compromissos na temporada 2013/2014 do futebol europeu. Nesta segunda-feira, o clube confirmou que o meia-atacante Marco Reus vai desfalcar a equipe por ao menos quatro semanas após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo no último domingo, durante a vitória por 2 a 1 da seleção da Alemanha sobre a Escócia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

"O médico da equipe, Markus Braun, diagnosticou uma ruptura parcial do ligamento externo do tornozelo. O clube espera que o jogador passe por uma programa de reabilitação de quatro semanas", disse o Borussia Dortmund em um comunicado publicado no seu site oficial.

Essa lesão preocupa porque Reus, de 25 anos, acabou ficando fora da última Copa do Mundo, vencida pela Alemanha, após sofrer uma lesão no mesmo tornozelo esquerdo no último amistoso de preparação da sua seleção antes do torneio, realizado no Brasil. Agora, poucas semanas depois de voltar aos gramados, ele sofre nova contusão.

Assim, Reus vai desfalcar o Borussia Dortmund nas próximas quatro semanas, incluindo o jogo de estreia do time na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, contra o Arsenal, marcado para o dia 16 de setembro.