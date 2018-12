Lesionado, Robben desfalca Bayern contra o Ajax na Liga dos Campeões

Não será nesta quarta-feira que o técnico Niko Kovac poderá voltar a contar com o holandês Arjen Robben para escalar o Bayern de Munique. Lesionado, o atacante ficou de fora da lista de relacionados para o duelo com o Ajax, que acontecerá nesta quarta-feira, em Amsterdã, pela Liga dos Campeões.

Robben ainda não se recuperou de um problema no joelho. O jogador de 34 anos não entra em campo desde o último dia 27 de novembro, quando marcou um dos gols da goleada por 5 a 1 sobre o Benfica, também pela Liga dos Campeões. O Bayern não revelou quando será seu retorno, mas a tendência é que ele atue em breve.

Além de Robben, o Kovac segue sem poder contar com o meia James Rodríguez. O colombiano também está com uma lesão no joelho - sofreu ruptura parcial do ligamento colateral -, sofrida há um mês, e só deve retornar aos gramados no ano que vem.

O Bayern lidera o Grupo E da Liga dos Campeões, com 13 pontos, e já tem a classificação confirmada às oitavas de final. Um empate diante do Ajax, segundo colocado, com 11 pontos, garante ao time alemão também a liderança da chave.