Lesionado, Robben só voltará a defender o Bayern de Munique no próximo ano

Afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular, Arjen Robben só voltará a defender o Bayern de Munique em 2019. O técnico do time, Niko Kovac, confirmou nesta sexta-feira que o atacante holandês ficará fora dos três últimos jogos que a equipe bávara fará neste ano.

"Ele tem problemas musculares. Essa parada o fará bem. Nós vamos trabalhar para que ele esteja pronto em 4 de janeiro", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, se referindo a quando a equipe se reapresentará aos treinos para a intertemporada após a pausa do calendário do futebol alemão neste fim de 2018.

Robben, de 34 anos, está com um desconforto muscular na coxa e já confirmou que esta será a sua última temporada com a camisa do Bayern, no qual ele está desde 2009. E Kovac deixou claro que não vai apressar o retorno do astro aos gramados. Ele enfatizou que seria um "risco grande demais" colocá-lo para jogar neste final de ano, pois o holandês poderia até agravar a sua lesão.

Kovac comentou sobre a situação de Robben antes de o Bayern enfrentar o Hannover, fora de casa, neste sábado, às 12h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe de Munique ocupa a terceira posição da competição, com 27 pontos, nove atrás do líder Borussia Dortmund e a dois de distância do vice-líder Borussia Mönchengladbach.

Em outros dois duelos deste sábado pelo torneio nacional, os líderes enfrentam o Werder Bremen, em casa, enquanto o segundo colocado encara o Hoffenheim atuando como visitante. Próximo rival do Bayern, o Hannover ocupa a penúltima posição da tabela, com apenas dez pontos ganhos.