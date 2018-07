Lesionado, Sasha desfalca o Inter no jogo que pode garantir o título da Série B

O Internacional terá mais um desfalque para encarar o Guarani neste sábado, no Beira-Rio, na despedida da temporada. O atacante Eduardo Sasha, lesionado, foi confirmado como ausência e ficará de fora da partida que pode garantir o título da Série B do Campeonato Brasileiro ao time gaúcho.

+ Confira a classificação da Série B

Sasha se ausentou dos últimos treinos do Inter por causa de um problema muscular na coxa esquerda. Neste sábado, o técnico interino Odair Hellmann deixou o atacante de fora da lista de relacionados e confirmou o desfalque.

Desta forma, serão dois os desfalques do setor ofensivo do Inter. Além de Sasha, o centroavante Leandro Damião não poderá atuar, por suspensão. A tendência é que os substitutos deles sejam Camilo e Nico López.

Por outro lado, o Inter contará com a volta do zagueiro Víctor Cuesta, que se recuperou de lesão e será titular. A tendência é que o time gaúcho entre em campo com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, D'Alessandro e Camilo; Nico López.

Nesta sexta, Odair repetiu o comportamento de seu antecessor Guto Ferreira e fechou à imprensa o último treino do Inter, no Beira-Rio, antes de uma partida importante. O time pode se sagrar campeão da Série B. Para isso, precisa vencer o Guarani e torcer para o América-MG não bater o CRB, em Belo Horizonte.