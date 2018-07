Lesionado, Schweinsteiger desfalcará a seleção alemã

A Federação Alemã de Futebol informou que o jogador do Bayern de Munique, um dos grandes destaques da Alemanha na Copa do Mundo de 2010, ainda se recupera dos efeitos provocados pela quebra de um dedo do pé.

Apesar do desfalque de peso, o técnico Joachiw Low não irá anunciar um substituto para Schweinsteiger, que não poderá encarar os uruguaios no dia 29 de maio, na cidade alemã de Sinsheim, a Áustria no dia 3 de junho, em Viena, e o Azerbaijão quatro dias depois, em Baku, também fora de casa.