Lesionado, Schweinsteiger deve desfalcar o Bayern nesta quarta O técnico Pep Guardiola deve ter mais um desfalque de peso para armar o Bayern de Munique diante do Bayer Leverkusen nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da Alemanha. O meio-campista Bastian Schweinsteiger, com uma lesão no tornozelo, deverá ficar de fora do confronto.