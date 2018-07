Lesionado, Sturridge pode desfalcar o Liverpool pelo resto da temporada Em meio a um verdadeiro inferno astral por conta das inúmeras lesões sofridas na temporada, o atacante Daniel Sturridge pode não vestir mais a camisa do Liverpool em 2014/2015. Após uma série de problemas, o jogador agora sofre com uma contusão no quadril e pode voltar a jogar somente após o fim do Campeonato Inglês.