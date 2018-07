Lesionado, Tevez desfalca o City por quatro semanas

Tevez é o principal artilheiro do Manchester City, e segundo no geral, no Campeonato Inglês, com 19 gols. "É um grande problema, mas não podemos arriscar", declarou o treinador, ao comentar a possibilidade de poder escalar o jogador.

Com o tempo que ficará afastado, o atacante desfalcará o Manchester City no clássico diante do Manchester United. As equipes disputam uma vaga na decisão da Copa da Inglaterra, neste sábado.

Tevez é o principal destaque da equipe na temporada. Indicado ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês, ele já marcou 42 gols em 63 partidas pelo City na competição desde que chegou ao clube, em 2009.