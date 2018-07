Lesionado, Thiago Silva desfalca Milan contra Barcelona

Thiago Silva realizou neste domingo uma ressonância magnética que constatou a gravidade da sua lesão, sofrida durante a vitória do Milan por 2 a 1 sobre a Roma, sábado, em partida do Campeonato Italiano. Assim, o zagueiro não poderá jogar na próxima quarta-feira no San Siro contra o Barcelona e nem no jogo de volta, no dia 3 de abril, no Camp Nou.

Líder do Campeonato Italiano, o Milan terá outros dois desfalques no primeiro duelo com o atual vencedor da Liga dos Campeões. O volante holandês Mark van Bommel vai cumprir suspensão, enquanto o atacante brasileiro Alexandre Pato segue contundido.