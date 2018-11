Lesionado, Trippier é cortado da seleção inglesa para jogos com EUA e Croácia

O técnico Gareth Southgate ganhou um novo problema na seleção inglesa nesta terça-feira. O lateral-direito Kieran Trippier foi cortado do elenco após se contundir a serviço do Tottenham e será desfalque para os confrontos deste mês, diante dos Estados Unidos e da Croácia.

Trippier sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Crystal Palace, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Havia a expectativa de que ele pudesse se recuperar a tempo, mas exames realizados nas últimas 24 horas definiram seu corte.

Ele se junta a Danny Welbeck como desfalques da seleção inglesa, uma vez que o atacante do Arsenal sofreu uma grave lesão no tornozelo e precisou ser submetido a cirurgia. Por outro lado, a Inglaterra voltará a contar com Wayne Rooney após dois anos, já que o veterano de 33 anos se despedirá da seleção no amistoso com os EUA.

"É ótimo estar de volta. É um privilégio que estava ansioso para viver, e vou aproveitar. Será ótimo fazer minha despedida da seleção inglesa e jogar no Wembley novamente é a minha maneira de dizer 'obrigado' aos torcedores por todo o apoio que me deram nos últimos 15 anos", considerou.

O amistoso entre Inglaterra e Estados Unidos acontecerá nesta quinta-feira, em Wembley. Três dias depois, já sem Rooney, a seleção recebe a Croácia novamente no lendário estádio, mas desta vez pela Liga das Nações da Uefa.