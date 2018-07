Lesionado, uruguaio Nico López desfalca treino do Internacional

O técnico Guto Ferreira comandou nesta segunda-feira o primeiro treino do Internacional visando o duelo diante do Ceará, no sábado que vem, no Beira-Rio. Após um dia de folga no domingo, o elenco se apresentou e trabalhou normalmente no gramado do CT do Parque Gigante em uma atividade tática.

+ Guto celebra 'competência' do Inter, mas avisa: 'Acesso não está garantido'

O uruguaio Nico López sequer apareceu em campo para o treino. Desfalque de última hora na vitória de sábado sobre o Criciúma, o jogador não se recuperou de um problema no pé esquerdo e precisará ser reavaliado nos próximos dias para saber se poderá encarar o Ceará.

A maior novidade na equipe ficou por conta da manutenção do lateral Alemão entre os 11. Mesmo com o retorno do titular Cláudio Winck, que cumpriu suspensão e está à disposição, Guto manteve Alemão no time no treinamento desta segunda.

Guto não pôde contar com o zagueiro Danilo Silva e os atacantes Leandro Damião e Eduardo Sasha no treino desta segunda. Sem eles, o treinador escalou Léo Ortiz, na defesa, Camilo na linha de três meias e Carlos mais avançado, como comandante do ataque.