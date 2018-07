Lesionado, Valdivia para por tempo indeterminado e desfalca o Palmeiras

A polêmica lesão do meia Valdivia, que tem irritado o técnico Luiz Felipe Scolari (respondeu de forma grosseira aos jornalistas quando foi perguntado sobre o assunto nas últimas entrevistas), o deixará fora do Palmeiras por tempo indeterminado. A confirmação foi feita nesta quinta-feira pelo médico Otávio Vilhena, no desembarque da equipe no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

"O Valdivia vai voltar quando estiver bem. Não é um problema grave, mas agora ele só vai voltar a jogar quando se sentir bem", declarou, no retorno da delegação após o empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, em Sete Lagoas (MG), em confronto de ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Valdivia sente uma fibrose na coxa esquerda e só jogou por 18 minutos diante dos mineiros. Antes, no domingo, havia atuado por cerca de 34 minutos na derrota por 1 a 0 para o Corinthians no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

No aeroporto, o meia palmeirense confessou que não está se sentindo bem. "Estou com dor". Ele espera voltar em 10 de novembro, quando a equipe alviverde recebe o Atlético-MG no Pacaembu, novamente pela Sul-Americana, em jogo que vale vaga na semifinal do torneio.

Já Felipão preferiu não comentar sobre o assunto no aeroporto.