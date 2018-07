Lesionado, Van Persie desfalca Manchester United por um mês

MANCHESTER - O atacante Robin van Persie irá desfalcar o Manchester United por um mês por causa de uma lesão muscular na coxa. A confirmação foi feita nesta sexta-feira pelo técnico David Moyes, que lamentou o fato de o holandês voltar a virar baixa da equipe por causa de problemas físicos.

Autor de 10 gols pelo Manchester nesta temporada, Van Persie se machucou no jogo da última terça-feira, contra o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões da Europa, e agora poderá desfalcar a sua equipe por até oito confrontos, incluindo um pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, na próxima quarta, contra o Stoke City, e outro que será o clássico diante do Tottenham, em 1º de janeiro.

"É um grande golpe para nós. É lamentável porque o nosso retrospecto com Wayne Rooney e Robin (Van Persie) é muito bom, e recentemente nós também não contamos com eles por um período", afirmou Moyes, em entrevista coletiva. Antes de voltar a se machucar, o atacante de 30 anos de idade tinha retornado ao Manchester no último sábado, quando o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Newcastle, em Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, ele voltou a jogar depois de ficar quatro partidas fora por causa de problemas no dedo do pé e na virilha.

O Manchester voltará a campo no próximo domingo, quando enfrentará o Aston Villa, fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, no qual a equipe comandada por Moyes ocupa atualmente apenas a nona posição.