Lesionado, Vardy desfalca a Inglaterra contra França e Escócia

O atacante Jamie Vardy desfalcará a Inglaterra em seus próximos dois compromissos. Nesta quarta-feira, a Associação de Futebol do país (FA) anunciou que o jogador do Leicester sofreu uma "pequena lesão" que o deixará de fora das partidas contra a Escócia, neste sábado, e a França, na próxima terça-feira.

"Jamie Vardy deixou a delegação da Inglaterra como precaução depois de sofrer uma pequena lesão no treinamento de ontem (terça) em St. George's Park. O atacante do Leicester não jogará neste sábado na Escócia e nem estará na viagem de terça para a França", informou a entidade em nota.

A FA não especificou a lesão sofrida por Vardy nem o tempo previsto de afastamento, mas o certo é que com o corte, o jogador do Leicester só voltará à ação na temporada que vem. A entidade ainda explicou que nenhum jogador será convocado para as duas partidas.

Com isso, o técnico Gareth Southgate terá três atacantes de ofício para escalar a Inglaterra: Jermain Defoe, Marcus Rashford e Harry Kane. O duelo de sábado, contra a Escócia, será válido pelo Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, enquanto o jogo da próxima terça será um amistoso.